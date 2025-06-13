Трамп одобрил удары Израиля по Ирану
Удары Израиля по Ирану окажут положительное влияние на мировые рынки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит The Wall Street Journal.
Американский лидер подчеркнул, что в итоге происходящее на Ближнем Востоке будет «прекрасно для рынка», поскольку Иран не сможет изготовить ядерное оружие.
По словам Трампа, израильские удары не допустят появление у Тегерана опаснейшего оружия, представляющего угрозу для всего человечества.
Ранее Трамп призвал властей Ирана пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Лидер США подчеркнул, что дальнейшие запланированные атаки Израиля будут более жестокими и разрушительными.
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