Трамп одобрил удары Израиля по Ирану

13 июня 2025, 17:16

Трамп: удары Израиля по Ирану положительно повлияют на мировые рынки

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Удары Израиля по Ирану окажут положительное влияние на мировые рынки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит The Wall Street Journal.