Израиль мог использовать американские авиабомбы для убийства лидера «Хезболлы»

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Израиль вероятнее всего использовал авиабомбы американского производства для убийства генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Ранее в этот день телеканал ABC News сообщил, что власти Израиля в последний момент предупредили США о намерении ударить по Насрулле, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина. Такая реакция связана с тем, что удар грозил большими рисками, в частности, военным ответом, к которому у США не было времени подготовиться.
Изучившие видео аналитики заявили, что ВВС Израиля использовали истребители, несущие несколько бомб класса 2000 футов, некоторые из которых были американскими бомбами BLU-109. Также на самолёты были установлены комплекты наведения JDAM производства США.
Такое вооружение действительно было поставлено Израилю из США, о чём свидетельствуют публичные данные Пентагона.
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Изучившие видео аналитики заявили, что ВВС Израиля использовали истребители, несущие несколько бомб класса 2000 футов, некоторые из которых были американскими бомбами BLU-109. Также на самолёты были установлены комплекты наведения JDAM производства США.
Такое вооружение действительно было поставлено Израилю из США, о чём свидетельствуют публичные данные Пентагона.
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Анастасия Чинкова