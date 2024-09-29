Израиль сообщил о ликвидации ещё одного командира «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности ливанского движения «Хезболла» Нибиля Каука. Об этом говорится в заявлении пресс-службы израильских вооружённых сил.
Отмечается, что он был убит ударом, осуществлённым в субботу, 28 сентября.
в ЦАХАЛ заявили, что Каук был приближенным к верхушке «Хезболлы» и непосредственно участвовал в продвижении террористических замыслов против Израиля и мирных граждан страны.
ВВС Израиля вторую неделю осуществляют массированные авиаудары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах». В результате одного из таких ударов по столице Ливана Бейруту был ликвидирован генсек движения Хасан Насрулла.
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в ЦАХАЛ заявили, что Каук был приближенным к верхушке «Хезболлы» и непосредственно участвовал в продвижении террористических замыслов против Израиля и мирных граждан страны.
ВВС Израиля вторую неделю осуществляют массированные авиаудары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах». В результате одного из таких ударов по столице Ливана Бейруту был ликвидирован генсек движения Хасан Насрулла.
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Анастасия Чинкова