ВВС Израиля ударили по около 120 объектам «Хезболлы» в Ливане

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ВВС Израиля ударили примерно по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что разведка зафиксировала нанесение ударов по около 120 объектам ливанского движения на всей территории страны. В числе поражённых объектов штабы, используемые различными подразделениями «Хезболлы», и инфраструктура, используемая членами движения для планирования и осуществления террористической деятельности против Израиля.
Ранее сообщалось, что о местоположении лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы израильские военные узнали благодаря шпиону из Ирана. После этого они нанесли авиаудар по пригороду Бейрута, в результате которого он был ликвидирован.
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Анастасия Чинкова