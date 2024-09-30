WSJ: Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан

В Подмосковье за семь месяцев с начала года произвели 81,5 тысяч тонн мясных консервов. Регион занимает первое место в стране по объёмам производства этого вида продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.