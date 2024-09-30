WSJ: Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что в настоящее время подразделения израильской армии осуществляют небольшие рейды в южные регионы Ливана для сбора разведданных.
Источники издания отмечают, что ЦАХАЛ проводит рейды в Ливан уже в течение нескольких последних месяцев. Они включают в себя также проникновение в туннели шиитского ливанского движения «Хезболлах», расположенные вдоль границы с Израилем.
При этом точные сроки наступления назвать не удастся, в первую очередь потому, что Израиль сильно зависит от США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.
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Источники издания отмечают, что ЦАХАЛ проводит рейды в Ливан уже в течение нескольких последних месяцев. Они включают в себя также проникновение в туннели шиитского ливанского движения «Хезболлах», расположенные вдоль границы с Израилем.
При этом точные сроки наступления назвать не удастся, в первую очередь потому, что Израиль сильно зависит от США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.
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Анастасия Чинкова