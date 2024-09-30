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WSJ: Израиль на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан

30 сентября 2024, 12:26
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что в настоящее время подразделения израильской армии осуществляют небольшие рейды в южные регионы Ливана для сбора разведданных.

Источники издания отмечают, что ЦАХАЛ проводит рейды в Ливан уже в течение нескольких последних месяцев. Они включают в себя также проникновение в туннели шиитского ливанского движения «Хезболлах», расположенные вдоль границы с Израилем.



При этом точные сроки наступления назвать не удастся, в первую очередь потому, что Израиль сильно зависит от США, которые требуют не проводить крупномасштабное вторжение.

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На Западе начали искать повод перенаправить выделяемые Украине средства на свои нужды
Bloomberg: Запад ищет повод перенаправить выделяемые Киеву деньги на свои нужды
30 сентября 2024, 13:01

Фото: iStock/Andrii Atanov

Запад ищет повод перенаправить выделяемые Украине средства на собственные нужды. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Германия планирует заметно сократить количество выделяемой Киеву помощи в предстоящем году.

Агентство уточняет, что западные страны могут воспользоваться прекращением боевых действий на Украине для приостановки своих поставок и оказания помощи стране.

Ранее британский журнал The Economist призвал покровителей Украины и киевской власти признать, что страна очевидно проигрывает в конфликте с Россией.

Ранее американские СМИ писали, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не увенчался успехом. Его там приняли довольно холодно, а рекламируемый им «план победы» не произвёл ожидаемого впечатления на западных партнёров Киева.

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В МИД РФ ответили на критику поправки о свободе слова в США
Захарова иронично согласилась с критикой поправки о свободе слова в США от Керри
30 сентября 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично согласилась со словами экс-главы госдепартамента США Джона Керри, который критиковал первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова в Штатах. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, Вашингтону пора перестать «притворяться».
Ранее Керри выступая на ВЭФ начал жаловаться, что первая поправка мешает бороться с некой «дезинформацией» в социальных сетях, и демократам нужно победить на выборах, чтобы провести изменения. Какие именно — он не уточнил.
«Правильно, сколько можно притворяться», — ответила на слова Керри Захарова.
Согласно первой поправке к конституции США, американские власти не имеют права посягать на свободу слова и свободу прессы.

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На Украине назвали «очень непростым» визит Зеленского в США
Ермак назвал «очень непростым» визит Зеленского в США
30 сентября 2024, 11:33

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Об этом глава офиса главы государства Андрей Ермак написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что поездка президента в Штаты стала очень непростой, но определённо важной.

Ермак отметил, что визит был крайне важным как по содержанию, так и по времени. При этом он посоветовал помнить о том, что в США сейчас идёт очень непростая президентская кампания. Обстановка в стране наряжена, а позиция всей команды Зеленского является принципиальной – они не намерены делать то, что в последствии может быть использовано против Украины.

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#украина
#сша
#политика
#приём
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WSJ: Холодный приём Зеленского в США говорит о сужающихся возможностях для Киева
30 сентября 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный приём, оказанный ему в Вашингтоне, говорить о том, что возможности Киева сужаются.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. По мнению обозревателей, всё это может свидетельствовать о сложностях с получением помощи от Вашингтона и немалых рисках для украинской стороны. Возможности Киева явно сокращаются, пишут авторы публикации. В материале отмечается, что Зеленский явно рассчитывал на иной эффект от своего визита в США.

Ранее западные СМИ отмечали, что Байден и его советники с большим сомнением отнеслись к представленному главой киевского режима «плану победы». Чиновники Белого дома открыто заявляли, что он является всего лишь «набором инициатив» без чёткой концепции и указывали, что хотели бы видеть больше конкретики.

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#план
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В Николаевской области Украины горит объект критической инфраструктуры
30 сентября 2024, 11:18

Фото: iStock/grafoto

В Николаевской области Украины горит объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
«Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры», — написал Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидация пожара сейчас продолжается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября в Хасавюрте (Дагестан) произошел пожар в гостинице «Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

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В Турции раскрыли, кто может осложнить вступление страны в БРИКС
Топкурулу: прозападники в кабмине затруднят процесс членства Турции в БРИКС
30 сентября 2024, 11:08

Фото: iStock/9parusnikov

В правительстве Турции много прозападно настроенных политиков, поэтому одобрение Великим национальным собранием (парламентом) членства страны в БРИКС станет нелёгким процессом. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.
Ранее Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В ближайшее время она будет рассмотрена. Турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили на саммит БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Топкурулу заявил, что подача заявки на членство в БРИКС является довольно большим и смелым шагом, особенно с учётом того, что в правительстве много западников.

Политик выразил надежду на то, что руководство БРИКС не создаст проблем для Турции в ходе рассмотрения заявки. При этом отметил высокую вероятность, что трудности будут на этапе одобрения решения Великим национальным собранием Турции.

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#политика
#евросоюз
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Подмосковье заняло первое место в России по производству мясных консервов
30 сентября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье за семь месяцев с начала года произвели 81,5 тысяч тонн мясных консервов. Регион занимает первое место в стране по объёмам производства этого вида продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье выпускают около 39% мясной консервированной продукции, представленной в Центральном федеральном округе, а также свыше 16% от общероссийского объема. Крупнейшие региональные производители – «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», КППП «РУСКОН» в Раменском городском округе и «МПЗ ЛУНЁВО» в Химках», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, консервированная продукция из-за длительного срока хранения и готовности к употреблению пользуется большим спросом у потребителей.

При выборе мясных консервов следует обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТа. Этикетка должна быть наклеена ровно, содержать полную информацию о продукте и его производителе. На банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутия крышки. Кроме того, необходимо обратить внимание на срок годности.

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#консервы
#продукты
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В Германии вновь призвали восстановить «Северные потоки»
Немецкий депутат Контре: промышленность Германии гибнет без российского газа
30 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/guteksk7

Восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает. Об этом депутат Бундестага Штеффен Котре сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели.
Он отметил, что сейчас активно ведутся разговоры о судьбе газопроводов. Из них следует, что они могут быть восстановлены, при этом с незначительной тратой финансов, как это было бы в случае строительства новых.

Восстановление инфраструктуры, по словам Котре, вполне оправданно и точно того стоит, поскольку промышленность Германии и всей Европы сильно страдает без российского газа.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз переживает беспрецедентную деиндустриализацию, в первую очередь, из-за цен на газ, которые выросли на бирже примерно в три раза. В настоящее время дешёвое сырьё Германия может получить исключительно из России.

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#россия
#газ
#северный поток
#промышленность
#евросоюз
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В Киеве заявили, что украинцам не покажут план победы Зеленского целиком
Ермак: жителям Украины не покажут план победы Зеленского целиком
30 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинцам не в полной мере представят «план победы» Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках телемарафона.
Он пояснил, что некоторые пункты «плана победы» не будут представлены украинцам и останутся закрытыми для широкой массы, так как «имеют чувствительный характер».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — пояснил Ермак.

При этом местные СМИ решили, что такая секретность «плана Зеленского» связана с очередным ожесточением мобилизации.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.

Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.

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