Израиль может оккупировать Газу, но столкнется с политическими проблемами

16 сентября 2025, 13:11

Фото: iStock/CatEyePerspective

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что Израиль может успешно оккупировать Газу, однако столкнется с серьезными политическими вызовами.





Он отметил, что оккупация — это лишь часть задачи. Важно понять, как поступить с палестинцами после захвата территории. Калачев в беседе с «Татар-информ» подчеркнул, что ни одна арабская страна не готова принять их. Политолог привел пример из разговора с генералом НАТО о ситуации в Ливии.





«Я спросил его: "В Ливии вы же потерпели неудачу?". Он ответил: "Нет, операция в Ливии была наполовину успешной". Я спросил его, что это значит. Генерал объяснил, что военная часть операции прошла успешно, а политическая часть провалилась. Наполовину успешной может оказаться и операция в Газе. Иными словами, военные могут решить проблему, а дальше что будут делать?», — подчеркнул он.