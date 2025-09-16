Израиль может оккупировать Газу, но столкнется с политическими проблемами
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что Израиль может успешно оккупировать Газу, однако столкнется с серьезными политическими вызовами.
Он отметил, что оккупация — это лишь часть задачи. Важно понять, как поступить с палестинцами после захвата территории. Калачев в беседе с «Татар-информ» подчеркнул, что ни одна арабская страна не готова принять их. Политолог привел пример из разговора с генералом НАТО о ситуации в Ливии.
«Я спросил его: "В Ливии вы же потерпели неудачу?". Он ответил: "Нет, операция в Ливии была наполовину успешной". Я спросил его, что это значит. Генерал объяснил, что военная часть операции прошла успешно, а политическая часть провалилась. Наполовину успешной может оказаться и операция в Газе. Иными словами, военные могут решить проблему, а дальше что будут делать?», — подчеркнул он.
Калачев также указал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху затягивает конфликт в Газе ради удержания власти, не имея конкретного плана действий. Это ухудшает отношения Израиля с ключевыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ.
В заключение, Калачев подчеркнул, что хотя Израиль может одержать военную победу, вопрос о том, как установить мир, остается открытым.