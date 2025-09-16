Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение санкций против РФ

16 сентября 2025, 10:10

Politico: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок. Об этом пишет издание Politico.