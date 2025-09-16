Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение санкций против РФ
Politico: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок. Об этом пишет издание Politico.
Евросоюз рассматривает возможность полного запрета на въезд для российских туристов. Планируется, что новые ограничения на выдачу туристических виз будут включены в 19-й пакет антироссийских санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что в ходе подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она подчеркнула, что принятие новых мер становится все более сложным.
