Израиль на протяжении двух дней просил США присоединиться к атакам по Ирану

15 июня 2025, 03:07

Axios: Израиль в последние двое суток просил США присоединиться к войне с Ираном

Фото: iStock/designer491

Израиль за последние двое суток обратился к США с просьбой о совместных военных действиях против Ирана с целью уничтожения его ядерной программы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.





По данным одного из источников, администрация президента США Дональда Трампа выражала готовность присоединиться к операции при необходимости. Отмечается, что Трамп обсуждал возможность такой помощи в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



Axios со ссылкой на израильского чиновника передает, что американская сторона в настоящее время рассматривает поступившую от Израиля просьбу.





«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — сообщает портал.