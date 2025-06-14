Трамп поделился своим впечатлением от беседы с Путиным

14 июня 2025, 23:30

Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с Путиным Иран и коснулся вопроса Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Основной темой субботнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным стала ситуация вокруг Ирана. Вопрос украинского конфликта затрагивался в значительно меньшей степени. Об этом Трамп заявил в Truth Social.





Ранее помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщал, что во время телефонного разговора Путин осудил военную операцию Израиля против иранского государства. Он также выразил готовность осуществлять посредничество между Тегераном и Тель-Авивом.



Трамп, в свою очередь, подтвердил, что Владимир Путин позвонил ему утром, чтобы поздравить с днем рождения и обсудить Иран.





«Президент Путин позвонил мне сегодня утром, чтобы крайне любезно поздравить меня с днем рождения, а также, что важнее, поговорить об Иране — стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили очень обстоятельно. Намного меньше времени было уделено ситуации между Россией и Украиной», — написал президент США.