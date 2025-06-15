Пентагон опубликовал поздравление американцам и разместил рядом с флагом США российские триколоры — фото
Пентагон ко дню флага США опубликовал фотографию с российскими триколорами
Пентагон опубликовал поздравительный пост ко Дню американского флага в социальной сети X, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры. Это вызывало вопросы у пользователей соцсети.
На опубликованном изображении, помимо американского флага с одной стороны, в центре отчетливо расположены два флага России. Пользователи в комментариях активно обсуждают этот факт, выражая недоумение по поводу присутствия российской символики в поздравлении с национальным праздником США.
«Почему на изображении есть два российских флага?», — спрашивают люди.Некоторые комментаторы предположили, что флаги разных стран могли быть включены как символ международного сотрудничества. Но в таком случае не вполне ясно, почему США выразили добрую волю лишь к РФ.
Ряд пользователей прямо назвали выбор иллюстрации «ошибкой».
Представители Пентагона на данный момент не предоставили комментариев по поводу ситуации и не удалили спорный пост, который продолжает собирать реакции.