Пентагон опубликовал поздравление американцам и разместил рядом с флагом США российские триколоры — фото

15 июня 2025, 02:24

Пентагон ко дню флага США опубликовал фотографию с российскими триколорами

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пентагон опубликовал поздравительный пост ко Дню американского флага в социальной сети X, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры. Это вызывало вопросы у пользователей соцсети.





На опубликованном изображении, помимо американского флага с одной стороны, в центре отчетливо расположены два флага России. Пользователи в комментариях активно обсуждают этот факт, выражая недоумение по поводу присутствия российской символики в поздравлении с национальным праздником США.





«Почему на изображении есть два российских флага?», — спрашивают люди.