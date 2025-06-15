Во время атаки Ирана на север Израиля погиб один человек, еще 13 пострадали

15 июня 2025, 00:54

Фото: iStock/PavelRodimov

В результате ракетного удара Ирана в районе арабского поселения Тамра на севере Израиля один человек погиб, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на армейское радио «Галей ЦАХАЛ».





В субботу на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, была объявлена воздушная тревога после запуска иранских ракет. Армия обороны Израиля заявила о работе по перехвату воздушных угроз.



По имеющейся информации, около пяти-семи ракет упали в районе Хайфы, а также в районе Тамры, расположенной в Нижней Галилее примерно в 20 километрах восточнее Акко.





«Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе поселения Тамра», — цитирует РИА Новости армейское радио.