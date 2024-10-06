Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю

Фото: сайт Кремля
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о запрете поставок оружия Израилю являются позором. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Hindu.
По словам лидера Израиля, пока его страна сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные государства должны твердо стоять на израильской стороне. Нетаньяху подчеркнул, что слова не только Макрона, но и других глав западных государств, которые призывают к эмбарго, являются позорными.
Израиль продолжит сражаться даже без поддержки своих союзников, добавил премьер-министр. Он заключил, что Израиль «обязательно победит в этой битве».
Напомним, 1 октября текущего года Иран запустил порядка 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Такой шаг был сделан в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.
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Израиль продолжит сражаться даже без поддержки своих союзников, добавил премьер-министр. Он заключил, что Израиль «обязательно победит в этой битве».
Напомним, 1 октября текущего года Иран запустил порядка 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Такой шаг был сделан в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.
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Екатерина Коршунова