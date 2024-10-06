Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу и здание мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается на канале ЦАХАЛ в Telegram.
По данным армии, в этих зданиях располагалась штаб-квартира палестинского движения ХАМАС.
Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль.
5 октября Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям было разослано предупреждение.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в отношении «Хезболлы» ожидаются «сюрпризы». Но он также отметил, что организация уже понесла тяжелые удары.
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Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль.
5 октября Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям было разослано предупреждение.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в отношении «Хезболлы» ожидаются «сюрпризы». Но он также отметил, что организация уже понесла тяжелые удары.
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Александр Климов