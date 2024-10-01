Сирийские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска

В окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, передает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».
На данный момент причины взрывов остаются неизвестными, и официальные источники пока не предоставили дополнительной информации о происшествии. Местные власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где были размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.
Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.
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Ранее сообщалось, что в Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где были размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.
Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.
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Елена Перлова