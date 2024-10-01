США поддержали наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана

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Главы министерств обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили начало наземной военной операции ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в приграничных районах Ливана.
Они пришли к общему мнению о необходимости «демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане, сообщает Пентагон. Остин подтвердил, что США поддерживают «право Израиля на самооборону». Главы военных ведомств согласились в том, что военные объекты движения «Хезболла» должны быть разрушены, чтобы избежать возможность повторения атаки, которая была совершена 7 октября прошлого года.
Глава Пентагона также подчеркнул, что следует искать дипломатическое решение проблемы, чтобы гарантировать гражданскому населению по обеим сторонам границы возможность возвращения в свои дома. Поэтому стороны также обсудили возможность перехода от военных действий к дипломатическому пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
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Александр Бойцов