«Чуть-чуть противоречит себе»: в Кремле высказались о словах Зеленского о выборах

20 декабря 2025, 21:14

В Кремле указали на противоречия в заявлениях Зеленского о выборах

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский делает противоречивые заявления, когда рассуждает о возможности проведения выборов в стране. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По словам представителя Кремля, Зеленский заявляет о недопустимости вмешательства в избирательный процесс, однако ранее сам обращался за поддержкой к США.





«Чуть-чуть противоречит себе. Он говорил, что никому не позволит вмешиваться в голосование. При этом до этого обращался к американцам. То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы. Противоречит, путается в показаниях», — заявил Песков.