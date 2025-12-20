«Чуть-чуть противоречит себе»: в Кремле высказались о словах Зеленского о выборах
В Кремле указали на противоречия в заявлениях Зеленского о выборах
Владимир Зеленский делает противоречивые заявления, когда рассуждает о возможности проведения выборов в стране. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Зеленский заявляет о недопустимости вмешательства в избирательный процесс, однако ранее сам обращался за поддержкой к США.
«Чуть-чуть противоречит себе. Он говорил, что никому не позволит вмешиваться в голосование. При этом до этого обращался к американцам. То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы. Противоречит, путается в показаниях», — заявил Песков.Накануне Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Россия готова рассмотреть вопрос обеспечения безопасности на период возможных выборов на Украине. Президент РФ также обратил внимание, что до 10 миллионов граждан Украины, обладающих избирательным правом, находятся на территории России, и Москва, по его словам, вправе поставить вопрос об организации голосования для них.