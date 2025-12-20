Президент США прилетел в Мар-а-Лаго на фоне обсуждений по Украине
Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, расположенное примерно в 100 километрах от Майами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул американского лидера.
Ожидается, что именно в Майами в ближайшее время пройдут переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине.
По данным журналистов, самолет Трампа вылетел во Флориду из Северной Каролины, где вечером 19 декабря он выступал с речью, посвященной экономике.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту Палм-Бич, после чего президентский кортеж доставил Дональда Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго.
