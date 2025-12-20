Президент США прилетел в Мар-а-Лаго на фоне обсуждений по Украине

20 декабря 2025, 21:38

Трамп прибыл во Флориду перед переговорами по Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение Мар-а-Лаго во Флориде, расположенное примерно в 100 километрах от Майами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул американского лидера.