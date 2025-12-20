«Путин в очередной раз поиздевался»: на Западе отреагировали на слова о «подсвинках»

20 декабря 2025, 20:53

Западные СМИ возмутились высказыванием Путина о европейских политиках

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Западные СМИ резко отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, в котором он использовал слово «подсвинки» в адрес европейских политиков.





Об этом пишет журнал The National Interest, отметив, что высказывание было воспринято как насмешка над союзниками Украины.



В материале подчеркивается, что подобная риторика, по мнению авторов, унижает европейских партнеров Киева и демонстрирует пренебрежительное отношение к ним со стороны российского лидера.





«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — говорится в статье.