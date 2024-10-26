Израиль нанес ответный удар по Ирану

Фото: iStock/allanswart
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в сообщении.
Перед этим в Тегеране прогремели взрывы. Подробности произошедшего в иранской столице не сообщаются, причина взрыва не уточняется. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Ранее иранские власти приказали армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал армии подготовить различные планы ответа на израильскую атаку.
Читайте также:
В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану
Генерал КСИР Ростами заявил о наличии у Ирана более мощного оружия, чем ядерное
Kan: премьер Нетаньяху и глава МО Израиля Галант согласовали удар по Ирану
Александр Климов