Израиль нанес удар по Ирану
Глава МО Кац: Израиль нанес превентивный удар по Ирану
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе по Ирану. Его слова передает агентство Reuters.
Израильский МИД сообщает, что на всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения. Агентство Tasnim подтвердило, что в Тегеране произошли по меньшей мере два взрыва. Над городом поднялся столб дыма.
«Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — сказал Кац.По данным РИА Новости, сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве. Власти призвали жителей находиться вблизи защищенных помещений «в связи с ситуацией с безопасностью».