Израиль нанес удар по Ирану

28 февраля 2026, 10:07

Глава МО Кац: Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе по Ирану. Его слова передает агентство Reuters.





Израильский МИД сообщает, что на всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения. Агентство Tasnim подтвердило, что в Тегеране произошли по меньшей мере два взрыва. Над городом поднялся столб дыма.

«Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — сказал Кац.