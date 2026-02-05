Мощный взрыв прогремел в Израиле
В израильском городе Кирьят‑Ям взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя медицинского центра Рамбам.
Инцидент случился вечером в среду. Прибывшие на место медики обнаружили трёх человек рядом с машиной, из которой шёл дым. Пострадавших доставили в больницу, однако 40‑летний мужчина впоследствии скончался.
Как уточняет издание, взрослого и подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Причины и обстоятельства взрыва выясняют сотрудники правоохранительных органов.
