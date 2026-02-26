Достижения.рф

Назван первый пункт потенциальной ядерной сделки между Ираном и США

Фото: iStock/masterSergeant

Администрация президента США планирует добиться бессрочного действия потенциальной сделки с Ираном по его ядерной программе. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на закрытой встрече, чьи слова цитирует Axios.



На заседании Американо‑израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне представитель президента США подчеркнул, что работа с иранской стороной подразумевает договор, не содержащий положения о прекращении его действия. В рамках текущих консультаций особое внимание уделяется способности Тегерана обогащать уран и судьба уже имеющихся запасов ресурса.

По данным Axios, администрация Дональда Трампа готова пойти на определенные уступки. В частности, президент может согласиться на «символическое» обогащение урана при определенных условиях. Кроме того, как отметил Уиткофф, в случае достижения соглашения по ядерному вопросу США намерены инициировать последующие переговоры. Их повестка может включать обсуждение ракетной программы Тегерана и вопросы, связанные с поддержкой проиранских военизированных формирований в регионе.

