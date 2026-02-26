Назван первый пункт потенциальной ядерной сделки между Ираном и США

26 февраля 2026, 00:17

Axios: США настаивают на бессрочном ядерном соглашении с Ираном

Фото: iStock/masterSergeant

Администрация президента США планирует добиться бессрочного действия потенциальной сделки с Ираном по его ядерной программе. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на закрытой встрече, чьи слова цитирует Axios.