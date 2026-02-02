Власти Ирана обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов

02 февраля 2026, 02:39

Фото: iStock/TexBr

Жертвами массовых январских беспорядков в Иране стали минимум 2986 человек. Их имена опубликованы на сайте администрации президента.





В сообщении канцелярии подчеркивается, что публикация списка является частью иранской политики прозрачности, ответственности и подотчетности. Все сведения, как утверждается, предоставила судебно-медицинская экспертиза страны.



Общее число жертв протестов в Иране может превышать три тысячи человек. В администрации добавили, что еще личности 131 человека пока не смогли идентифицировать. Их имена добавят в список после завершения процедур опознания.



Волна протестов охватила Иран 28 декабря 2025 года. Основной причиной недовольства молодежи стали резкий рост цен и обесценивание национальной валюты. Акции протеста прошли в 92 городах, расположенных в 27 провинциях страны. По оценкам, в демонстрациях приняли участие более 100 тысяч граждан.