Израиль нанес удар по крупному иранскому ракетному заводу

Фото: iStock/e-crow
Израиль нанес удар по ряду важных объектов Ирана, в том числе по космическому центру, который использовался для производства баллистических ракет средней дальности. Об этом информирует The New York Times.
На спутниковых снимках американского оператора Planet Labs, которые были сделаны весной и 26 октября этого года, видны последствия атаки на космический центр Шахруд в провинции Семнан, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что объект КСИР использовался для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть задействованы для атаки на Тель-Авив.
Примечательно, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, однако «весьма эффективными». Уточняется, что центральное здание объекта было в приоритете у израильской стороны во время атаки.
Читайте также:
В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН
Верховный лидер Ирана указал на просчёт Израиля при атаке на иранскую территорию
Екатерина Коршунова