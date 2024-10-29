В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы

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В секторе Газа шестилетняя девочка на спине несла в лагерь попавшую в аварию сестру. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Отмечается, что шестилетняя девочка по имени Камар Субух шла по дороге в Газе, неся на спине раненую пятилетнюю сестру Сумайю. Они направлялись в сторону лагеря Бурейдж, где девочке могли оказать необходимую медицинскую помощь.
По пути им встретился мужчина, который подвёз детей. Камар рассказала, что несла сестру в течение часа. Им пришлось добираться до больницы самостоятельно, поскольку машин скорой помощи не хватило, чтобы довезти их.
По данным телеканала сёстры отправились продавать печенье, чтобы на полученные деньги купить молоко и подгузники для младшего брата. Но по дороге Сумайя попала под машину.
Камар рассказала, что очень скучает по отцу, которого не видела с того момента, как её семья отправилась искать убежище на севере Газы. Девочка добавила, что очень хочет, чтобы все жители региона вернулись в свои дома.
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По пути им встретился мужчина, который подвёз детей. Камар рассказала, что несла сестру в течение часа. Им пришлось добираться до больницы самостоятельно, поскольку машин скорой помощи не хватило, чтобы довезти их.
По данным телеканала сёстры отправились продавать печенье, чтобы на полученные деньги купить молоко и подгузники для младшего брата. Но по дороге Сумайя попала под машину.
Камар рассказала, что очень скучает по отцу, которого не видела с того момента, как её семья отправилась искать убежище на севере Газы. Девочка добавила, что очень хочет, чтобы все жители региона вернулись в свои дома.
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Анастасия Чинкова