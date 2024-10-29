МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН

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Министерство иностранных дел Бельгии осудило решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), назвав его нарушением международного права и разрушительным прецедентом, говорится в официальном заявлении ведомства.
В понедельник израильский кнессет утвердил закон, запрещающий работу БАПОР в Израиле и на подконтрольных ему территориях. МИД Бельгии указал, что это решение игнорирует мандат, предоставленный БАПОР Генассамблеей ООН, и наносит удар по международной системе ООН.
Израиль ранее обвинял сотрудников агентства в связи с палестинским движением ХАМАС, однако, согласно отчету ООН, доказательств этих обвинений представлено не было.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.
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Израиль ранее обвинял сотрудников агентства в связи с палестинским движением ХАМАС, однако, согласно отчету ООН, доказательств этих обвинений представлено не было.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.
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Елена Перлова