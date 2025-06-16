Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского ТВ во время прямого эфира
Согласно информации агентства NourNews, израильские силы нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения.
Иранские СМИ утверждают, что момент удара Израиля по офису государственной телерадиокомпании IRIB был зафиксирован во время прямой трансляции новостей. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что в ближайшее время не стоит надеяться на прямые переговоры между Ираном и Израилем. Такое мнение высказал политолог-международник Энес Караханов.
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