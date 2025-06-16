Востоковед оценил заявление Ирана о намерении полного уничтожения Израиля

16 июня 2025, 17:17

Востоковед Семенов: уничтожение Израиля Ираном маловероятно

Фото: iStock/wildpixel

Иран не сможет полностью уничтожить Израиль. Так считает политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Кирилл Семенов.





Напомним, в пресс-службе КСИР заявили, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.



«Я не думаю, что это (полное уничтожение — ред.) достижимо. Это значит то, что Иран намерен воевать столько, сколько потребуется. И он не намерен на чем-то останавливаться и возвращаться к какому-то диалогу с Израилем пока что», — отметил Семенов в беседе с «Известиями».

«Первый: Иран остановит экспорт около 1—2 млн баррелей в сутки, что сбалансирует рост квот ОПЕК. Второй: Тегеран заблокирует Ормузский пролив», — уточнил эксперт.