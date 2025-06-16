Востоковед оценил заявление Ирана о намерении полного уничтожения Израиля
Востоковед Семенов: уничтожение Израиля Ираном маловероятно
Иран не сможет полностью уничтожить Израиль. Так считает политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Кирилл Семенов.
Напомним, в пресс-службе КСИР заявили, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.
«Я не думаю, что это (полное уничтожение — ред.) достижимо. Это значит то, что Иран намерен воевать столько, сколько потребуется. И он не намерен на чем-то останавливаться и возвращаться к какому-то диалогу с Израилем пока что», — отметил Семенов в беседе с «Известиями».
Эксперт отметил, что угрозы от Ирана не стоит игнорировать.
В свою очередь вице-президент управления продаж юридическим лицам «АВИ Кэпитал» Раис Исмагилов рассказал RT, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к дальнейшему росту цен на нефть.
По его словам, есть два варианта развития событий.
«Первый: Иран остановит экспорт около 1—2 млн баррелей в сутки, что сбалансирует рост квот ОПЕК. Второй: Тегеран заблокирует Ормузский пролив», — уточнил эксперт.
Исмагилов объяснил, что это приведёт к удорожанию экспорта из Кувейта, Катара и ОАЭ, а нефть может вырасти до $100 за баррель, однако впоследствии стоимость закрепится в коридоре $80—90 за баррель.