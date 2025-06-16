Политолог назвал условия прекращения конфликта на Ближнем Востоке
Политолог Марков назвал условия прекращения раздора между Ираном и Израилем
Российский государственный и общественный деятель Сергей Марков заявил «Татар-информу», что разразившийся конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в течение лета 2025 года.
Политолог сообщил предполагаемый исход раздора между Ираном и Израилем.
«Мое мнение: в течение лета конфликт между Ираном и Израилем закончится неким компромиссом: Иран откажется от производства ядерного топлива и передаст его другой стране», —поделился своими предположениями Сергей в беседе с «Татар-информ».Марков указал что в случае прекращения конфликта, Иран может оставить свое ядерное топливо России или Франции.
Ранее политолог раскрыл, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем, отметив, что сама начавшаяся война между двумя странами мало кому выгодна, но поражение Ирана интересует очень многих.