Протестующие против политики Трампа не смогут отстранить его от власти
Аналитик Крапивник: демократы не смогут отстранить Трампа акциями протестов
Демократическая партия не сможет отстранить от власти президента США Дональда Трампа с помощью акций протестов. Так считает военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
«На первых беспорядках в Лос-Анджелесе были видны флаги других государств, в частности, мексиканские. Их использовали нелегальные мигранты, протестующие против политики Трампа. Конечно, использование таких флагов автоматически противопоставляло демонстрантов гражданам США. Выводы были сделаны, и 14 июня зарубежных флагов уже не наблюдалось», — рассказал Крапивник Общественной Службе Новостей.
Он напомнил, что республиканские власти южных штатов уже приняли решение о применении летальной силы против участников протестов.
По словам эксперта, демократы продолжат попытки возобновления беспорядков до проведения выборов в Конгресс в 2026 году.
Тем временем Трамп считает, что депортировать мигрантов из крупных американских городов надо активнее. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на пост президента США в социальной сети Truth Social.
По данным издания, Трамп считает, что Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго очень важны для демократов, которая активно привлекает нелегалов к «мошенничеству на выборах».