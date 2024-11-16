Израиль нанес удар по ядерному центру Ирана

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Во время атаки по Ирану израильские военные ударили по «Талегану-2» – объект, где хранилось оборудование для разработки ядерного оружия, пишет Axios со ссылкой на источник.
Расположенный в деревне Парчин недалеко от Тегерана объект, он расположен попал под обстрел под конец октября. Оборудование, хранящееся на его территории, предназначалось для разработки и испытаний пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном аппарате и необходимы для его детонации.
В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильского нападения наблюдались «всеобщие опасения» по поводу действий Ирана на объекте.
26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Нападение произошло в ответ на ракетный обстрел, нанесенный еврейскому государству 1 октября.
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В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильского нападения наблюдались «всеобщие опасения» по поводу действий Ирана на объекте.
26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Нападение произошло в ответ на ракетный обстрел, нанесенный еврейскому государству 1 октября.
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Александр Климов