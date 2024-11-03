ЦАХАЛ заявила об уничтожении важного боевика «Хезболлах»

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Об уничтожении боевика военно-воздушного подразделения шиитской группировки «Хезболлах» Али Бараката заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Известно, что Баракат участвовал при планировании и проведении ударов по Израилю с помощью дронов.
«ЦАХАЛ провел разведывательный удар для уничтожения Али Бараката, террориста из военно-воздушного подразделения «Хезболлах». Али Баракат был важным источником знаний для подразделения, потратив более десяти лет на планирование и проведение атак БПЛА на Израиль», — сказано в публикации израильских военных в Telegram-канале.По информации ЦАХАЛ, боевик принимал участие в разработке дронов и крылатых ракет для «Хезболлах».
Израиль начал операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года в ответ на нападение группировки ХАМАС.
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Никита Кротов