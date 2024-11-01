Израильские истребители нанесли шесть авиаударов по южному пригорода Бейрута

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Истребители израильских ВВС произвели серию обстрелов южного пригороду Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что всего военные самолеты нанесли шесть авиаударов.
По информации агентства, теперь над частью столицы Ливана поднимаются столбы черного дыма, их видно со стороны Гхбейри и Харет-Хрейк, а звук от авиаудара разнесся по всему городу.
Сообщается, что после обстрела над Бейрутом продолжают кружить два разведывательных дрона Израиля.
Ранее телеканал CNN передавал, что Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. По словам источника канала, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.
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Сообщается, что после обстрела над Бейрутом продолжают кружить два разведывательных дрона Израиля.
Ранее телеканал CNN передавал, что Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. По словам источника канала, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.
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Данил Пономарев