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Израильские истребители нанесли шесть авиаударов по южному пригорода Бейрута

Фото: istock/e-crow

Фото: istock/e-crow

Истребители израильских ВВС произвели серию обстрелов южного пригороду Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что всего военные самолеты нанесли шесть авиаударов.
По информации агентства, теперь над частью столицы Ливана поднимаются столбы черного дыма, их видно со стороны Гхбейри и Харет-Хрейк, а звук от авиаудара разнесся по всему городу.

Сообщается, что после обстрела над Бейрутом продолжают кружить два разведывательных дрона Израиля.



Ранее телеканал CNN передавал, что Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. По словам источника канала, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.

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Стала известна реакция Китая на сближение России и КНДР
The Economist: Китай недоволен сближением России и КНДР
01 ноября 2024, 03:55

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай оказался недоволен сближением России и КНДР, на которую обычно он мог влиять. Об этом пишет британская газета The Economist со ссылкой на нескольких аналитиков. Отмечается, что Пекин опасается эскалации на Корейском полуострове, стабильность на котором для него важнее, чем для Москвы.
По мнению аналитиков, сближение КНДР с Россией может обернуться для Китая неожиданными последствиями, Пхеньян может «осмелеть» и начать провоцировать Южную Корею.
«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияние на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — заявил Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне.
При этом, по словам источников газеты, сейчас Китай «потерял контроль» над ситуацией и вряд ли сможет снова «подчинить себе» КНДР.

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КНДР запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19»
01 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/bpawesome

КНДР заявила, что накануне, 31 октября, запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что показатели высоты и длительности полета были самыми высокими за все время северокорейских запусков.
По информации агентства, ракета пролетела около 1000 километров на рекордной высоте в 7000 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что испытания «Хвасон-19» показывают решимость страны бороться со своими врагами, которые винят его в эскалации напряжения на Корейском полуострове. При этом, согласно его заявлению, «ничто не изменит» политику страны по укреплению ее ядерного потенциала.

Ранее южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп отмечал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность ударов по территории США. По его словам, этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения Соединенных Штатов, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд.

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Лавров посетит Евросоюз впервые с начала СВО
Лавров в декабре посетит страну Евросоюза впервые с начала СВО
01 ноября 2024, 02:51

Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить Мальту в декабре 2024 года, что станет его первым визитом в страну Евросоюза с начала СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Ведомостями». По ее словам, глава министерства отправится на Мальту для участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Захарова пояснила, что на Мальте пройдет встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а принимаются страна обязана должна обеспечить возможность работы всем странам-членам организации.
«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — заявили в посольстве Мальты в России.
Стоит отметить, что последний визит Лаврова в страну Евросоюза состоялся в декабре 2021 года, когда он посещал Швецию для той же самой встречи СМИД ОБСЕ.

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Польша начала строить «Восточный щит» против России
Туск: Польша начала строить линию обороны «Восточный щит» на границе с Россией
01 ноября 2024, 01:41

Фото: iStock/ANNVIPS

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. Свое заявление он сопроводил фотографией, на которой несколько экскаваторов роют траншею.
«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», — написал политик.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса», а часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.. Об этом сообщает «Интерфакс». Однако затем он сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.

Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.

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#зеленский
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Раскрыт невыгодный России исход выборов президента США
Дубравский: России не выгодны на посту президента США ни Трамп, ни Харрис
01 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/rarrarorro

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, первый может легко отказаться от своих предвыборных обещаний, вторая — более предсказуема, но все равно не выгодна.
«Дональд Трамп — эксцентричный, он легко может дать обещание, которое не собирается выполнять на практике. Собственно, как и почти любой политик. Камала Харрис, напротив, более предсказуема. Правда, эта предсказуемость, очевидно, также невыгодна. Как я уже говорил, ее внешнеполитическая программа практически один в один повторяет тезисы Джо Байдена», — пояснил он.
Дубравский особенно подчеркнул, что не стоит надеяться на «пророссийский» результат, так как «не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден». В первую очередь, по мнению аналитика, потому что Штаты выступают в конфликте на стороне Украины и полностью вовлечены в вооруженное противостояние.

Ранее Владимир Зеленский позволил себе дерзко высказаться в сторону Трампа, заявив, что у того не получится завершить конфликт при помощи сдачи территорий Украины.

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#выборы
#президент
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В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Премьер Грузии Кобахидзе: выборы прошли с беспрецедентным вмешательством извне
01 ноября 2024, 00:46

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе при помощи иностранных денег. Об этом заявил премьер-мнистр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди». Однако, по его словам, оппозиции не хватит сил на долгий саботаж.
«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — пояснил он.
Кобахидзе подчеркнул, что ограниченность ресурсов у оппозиции скоро все равно приведет их в парламент, «быстрее, чем это можно представить».

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53,93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта». Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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Орбан заявил, что политики в ЕС не понимают Россию
31 октября 2024, 23:04

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Политики в Евросоюзе не понимают Россию, и это интеллектуальная проблема, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках дискуссии «Мир в Европе», организованной журналистами швейцарского издания Weltwoche в австрийской Вене.
«Это христианская страна и часть Европы, но она отличается от нас. В центре политической мысли стоит другой вопрос, нежели у нас. На Западе в центре вопрос, как мы можем дать нашим гражданам как можно больше свободы при сохранении наибольшего благополучия, наша мысль вращается вокруг свободы. В России в центре вопрос, как сохранить в целостности такую огромную страну», — произнес венгерский премьер.

Перед этим в рамках того же мероприятия сделал заявление бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Политик назвал единственный вариант завершения боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что принудить РФ к миру «не удавалось никогда» в истории Европы.

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#новости
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Медведев обозначил мигрантов, которые должны покинуть РФ
Медведев: мигранты, которые не учатся и не работают, должны уехать из России
31 октября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/vichinterlang

Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны уехать из России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалась государственная миграционная политика.
«Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — подчеркнул политик.

Перед этим Медведев заявил, кто должен следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов.

Ранее министр российского МВД Владимир Колокольцев отмечал, что практически 7,5 тысяч мигрантов не были допущены до экзамена по русскому языку.

Причиной тому стало незнание языка на элементарном уровне. Кроме того, Колокольцев привел некоторые статистические данные.

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#россия
#совбез
#дмитрий медведев
#мигранты
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#мир
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Медведев: за трудовой дисциплиной в среде мигрантов должен следить работодатель
31 октября 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За трудовой дисциплиной в среде мигрантов должны следить работодатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания по вопросам миграционной политики государства. Также, по его словам, должна быть профилактика.
«Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу», — объяснил политик.
Ранее сообщалось, какие законы об ужесточении миграции начнут работать в ноябре. Пояснения дал Спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, недавно был принят 12-й по счету закон, направленный на совершенствование российской миграционной политики.

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