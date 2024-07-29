Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам Ливана

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Израиль обстрелял территорию Ливана, под удар попали 15 поселений, передает телеканал «Аль-Манар».
Отмечается, что Израиль нанес удары по Тарии, Хияму, Кфар-Киле, Мейс аль-Джабалю, Маркабе, Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасии, Тайру, Харфе, Ан-Накуре и Шихин, а также поселениям Айта аш-Шаб, Ярун, Рамию и Айтарун. Остальные детали на данный момент не сообщаются.
Ранее министр иностранных дел Израиля Кац заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетные обстрелы Голанских высот «пересекают все красные линии».
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Александр Климов