Израиль нанёс ещё один удар по ядерному объекту в иранском Натанзе
Израиль нанёс ещё один удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила новые атаки, нанеся удар в районе городов Тебриз, Шираз и около ядерного объекта в Натанзе.
Ранее населённый пункт подвергся ударам и, по данным властей Ирана, получил ущерб. Однако утечек радиации зафиксировано не было.
Напомним, что минувшей ночью Израиль приступили к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
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