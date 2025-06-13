Удары Ирана по Израилю могут привести к полномасштабной войне, предрекла аналитик Фёдорова
Ответные удары Ирана по Израилю могут развязать полномасштабную войну. Об этом сообщила кандидат исторических наук эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.
Собеседница RT отметила, что в случае, если руководство Ирана не станет отвечать, оно покажет свою полную слабость и будет вынуждено соглашаться на любые условия, которые ему продиктуют США в ходе переговоров по иранской ядерной программе.
Таким образом, продолжила Фёдорова, очевидно дальнейшее полное исключение обогащения урана на территории Ирана, ликвидация всех соответствующих ресурсов или их частичный вывоз на территорию другого государства. То есть, в случае игнорирования Ираном ударов Израиля, последует полное обнуление всех ядерных возможностей Тегерана.
При этом в полномасштабных военных действиях «никто не заинтересован».
Тем не менее, отметила эксперт, если по Израилю будет нанесён жёсткий удар, то это станет серьёзным «шагом к грани полномасштабной войны».
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