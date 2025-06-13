Удары Ирана по Израилю могут привести к полномасштабной войне, предрекла аналитик Фёдорова

13 июня 2025, 12:02

Аналитик Фёдорова: удары Ирана по Израилю могут стать шагом к войне

Фото: iStock/ivanmollov

Ответные удары Ирана по Израилю могут развязать полномасштабную войну. Об этом сообщила кандидат исторических наук эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.