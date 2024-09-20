ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля

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Израильская армия заявила о ликвидации главнокомандующего группировки «Хезболлах» Ибрагима Акиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
«…Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и убили Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации «Хезболла…» — уточнили там.В ЦАХАЛе добавили, что участники радикального шиитского движения собирались под командованием Акиля ударить по мирным гражданам, совершив набег на израильские территории.
Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по ливанскому Бейруту, который, как уточнялось, наносился целенаправленно. По последней информации, восемь человек погибло, еще 60 пострадали.
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