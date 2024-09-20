В ходе удара по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы

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«Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», – отметил собеседник издания.
По словам автора публикации, Израиль пришел к выводу, что для решения пограничного вопроса с Ливаном нет возможности избежать военной эскалации.
20 сентября израильские войска атаковали столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».
Позже стало известно, что Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над северным израильским городом Цфат. В густонаселенных районах населенного пункта Галилея была объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов