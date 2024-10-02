Массированный удар по Бейруту: подробности о жертвах и десятках пострадавших

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Два человека погибли и более 30 получили ранения в результате авиаудара израильских сил по жилому дому в Бейруте, сообщил Министерство здравоохранения Ливана.
«В результате удара ЦАХАЛ по одному из домов в столице Ливана погибли два человека, ещё более 30 получили различные ранения», — говорится в заявлении ведомства.На кадрах с места происшествия видно, как густой дым поднимается над зданием. Официальные лица Ливана осудили атаку, назвав её нарушением суверенитета страны.
Ранее сообщалось, что Иран предпринял массированный ракетный удар по территории Израиля. Часть ракет миновала израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Всего с территории Ирана было двумя волнами запущено от 200 до 500 баллистических ракет. Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. В КСИР заявили, что Иран начал ракетную атаку в ответ на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нильфорушана, а также на вторжение израильских войск в Ливан.
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Елена Перлова