Нетаньяху запросил разговор с Путиным: стало известно, зачем

Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне растущей угрозы ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщило издание Ynet, ссылаясь на источники.
Ранее агентства AP и NBC News сообщили, что Иран может нанести удар по Израилю в ответ на израильскую военную операцию в Ливане. По данным Ynet, Израильская сторона инициировала переговоры с Кремлём, надеясь, что Путин сможет оказать давление на Иран с целью предотвращения нападения.
В офисе Нетаньяху на запрос РБК заявили, что не располагают информацией по поводу возможного разговора с Путиным. Кремль также пока не предоставил комментариев.
Ранее сообщалось, что около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars. Военный корпус сообщает, что Иран уже готов ко второй волне атаки по Израилю. По сообщению агентства система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
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В офисе Нетаньяху на запрос РБК заявили, что не располагают информацией по поводу возможного разговора с Путиным. Кремль также пока не предоставил комментариев.
Ранее сообщалось, что около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars. Военный корпус сообщает, что Иран уже готов ко второй волне атаки по Израилю. По сообщению агентства система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
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Елена Перлова