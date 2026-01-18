Министр финансов США объяснил стратегическое значение Гренландии в Арктике
Бессент: США не намерены делегировать свою безопасность другим странам
США не планируют перекладывать ответственность за свою национальную безопасность на другие страны. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, комментируя интерес Вашингтона к Гренландии.
По его словам, потенциальная борьба за Арктику в будущем реальна, и присоединение Гренландии к США помогло бы её избежать.
«Президент Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария», — подчеркнул он.Министр добавил, что лучше сейчас следовать принципу «мир через силу» сделать Гренландию частью США и предотвратить конфликт, потому что сейчас США самая сильная и активная страна в мире.