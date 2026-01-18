Министр финансов США объяснил стратегическое значение Гренландии в Арктике

18 января 2026, 19:57

Бессент: США не намерены делегировать свою безопасность другим странам

Фото: Istock / SteveAllenPhoto

США не планируют перекладывать ответственность за свою национальную безопасность на другие страны. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News, комментируя интерес Вашингтона к Гренландии.





По его словам, потенциальная борьба за Арктику в будущем реальна, и присоединение Гренландии к США помогло бы её избежать.





«Президент Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария», — подчеркнул он.