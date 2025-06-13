Генштаб ВС Ирана: США и Тель-Авив заплатит высокую цену за удары по стране

13 июня 2025, 06:08

Фото: iStock/ivanmollov

В Генштабе ВС Ирана заявили, что США и Тель-Авив получат жесткий ответ и заплатят высокую цену за удары Израиля по стране. Об этом сказал представитель ведомства Абольфазль Шекарчи.







«В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жесткий ответ», — заявил Шекарчи.