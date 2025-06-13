Генштаб ВС Ирана: США и Тель-Авив заплатит высокую цену за удары по стране
В Генштабе ВС Ирана заявили, что США и Тель-Авив получат жесткий ответ и заплатят высокую цену за удары Израиля по стране. Об этом сказал представитель ведомства Абольфазль Шекарчи.
«В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жесткий ответ», — заявил Шекарчи.
Ранее сообщалось о ликвидации ряда высокопоставленных военных чиновников Ирана. К тому же на фоне атаки прогремело несколько взрывов на ядерном объекте в в Натанзе.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные не участвовали в ударах Израиля по Ирану. При этом Штаты были проинформированы о намерении атаковать страну.