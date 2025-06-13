ЦАХАЛ: Иранский режим приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия
Иранские власти приблизились к точке невозврата в сфере ядерного вооружения. Об этом заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата», — заявили в ведомстве.
По информации ЦАХАЛ, иранские власти реализуют секретный план по совершенствованию всех частей ядерного оружия. В рамках данного проекта ученые работали над разработкой всех компонентов.
Ведомство отметило, что у Израиля не осталось выбора, так как Иран за последние месяцы значительно продвинулся в данном направлении и стал ближе к получению ядерного оружия.