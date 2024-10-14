Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не рассматривает вторжение на базу миротворцев ООН как «штурм». Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, сообщает газета Haaretz.
«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», – сказал он.
Израильские военные подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) от действий ЦАХАЛА».
Израильские танки вошли на базу ВСООНЛ ранним утром 13 октября, разрушив главные ворота. Боевые машины покинули базу примерно через 45 минут после протеста миротворцев.
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Александр Климов