В Иране требуют разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атак Израиля

Литва начала активно готовиться к «вторжению России» в связи с чем принимает меры по укреплению мостов на границе с Калининградской области. Об этом сообщает издание «Политаналитика», ссылаясь на заявления главы Минобороны страны Лауринаса Касчюнаса.