В Иране требуют разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атак Израиля

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Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет нацбезопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного вооружения из-за угрозы атаки Израиля. Об этом сообщил инициатор обращения парламентарий Хасанали Эхлаки Амири в беседе с местным порталом Didban Iran.
Отмечается, что иранские депутаты просят пересмотреть оборонную доктрину Ирана в области ядерного вооружения.
Документ на данный момент подписали 39 депутатов. Они объяснили, что такое требование было выдвинуто в связи с нарастающей угрозой атаки со стороны израильской армии. В настоящее время власти США и Израиля обсуждают вопрос нанесения ответных ударов по Ирану.
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