Власти Ирана серьёзно рассматривают возможность выхода из ДНЯО

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Иран серьёзно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Об этом член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике страны Алаэддин Боруджерди сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обсуждение данного вопроса является серьёзнейшими дебатами в иранском парламенте.
При этом Боруджерди добавил, что возможность выхода из Договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.
Днём ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства для атаки на ядерные объекты Ирана.
После этого, в среду, 39 иранских депутатов направили документ в Высший совет нацбезопасности с требованием разрешить создание ядерного оружия на фоне растущих угроз со стороны Израиля.
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При этом Боруджерди добавил, что возможность выхода из Договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.
Днём ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства для атаки на ядерные объекты Ирана.
После этого, в среду, 39 иранских депутатов направили документ в Высший совет нацбезопасности с требованием разрешить создание ядерного оружия на фоне растущих угроз со стороны Израиля.
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Анастасия Чинкова