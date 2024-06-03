Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников. Однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.
Одной из этих целей глава израильского правительства назвал полную ликвидацию палестинского радикального движения ХАМАС, передаёт радио Kan. Об этом Нетаньяху заявил во время проведения совещания с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.
Канцелярия премьер-министра обнародовало одно из заявлений Нетаньяху, сделанное в ходе этой встречи. В нём он отрицает готовность Израиля «прекратить огонь» до того, как будут выполнены израильские требования, касающиеся условий прекращения войны. По информации радиостанции, данное утверждение относится к ранее озвученному президентом США Джозефом Байденом плану мирного урегулирования в секторе Газа и возвращения заложников. Американский лидер упомянул о трёх этапах прекращения огня, но не сказал ни слова о дальнейшей судьбе ХАМАС.
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Александр Бойцов