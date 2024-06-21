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Украинское посольство на странице в соцсети заявило, что Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия. Об этом информирует РИА Новости.
Гражданам стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, придется подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.
В посольстве уточнили, что украинская сторона решила ввести ответные меры для граждан Израиля, включая паломников, которые ежегодно посещают Украину. В Киеве заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Израиле заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину.
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«Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в посте.
В посольстве уточнили, что украинская сторона решила ввести ответные меры для граждан Израиля, включая паломников, которые ежегодно посещают Украину. В Киеве заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Израиле заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину.
Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова