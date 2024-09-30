Израиль объявил закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район трёх населённых пунктов на границе с Ливаном. Въезд на их территорию категорически запрещён, сообщили в пресс-службе армии.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля. Они располагаются в приграничной зоне с Ливаном.
В результате проведения оценки ситуации районы этих населённых пунктов были объявлены закрытой военной зоной.
Ранее американский телеканал CBS сообщал, что израильские войска могут начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов.
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В результате проведения оценки ситуации районы этих населённых пунктов были объявлены закрытой военной зоной.
Ранее американский телеканал CBS сообщал, что израильские войска могут начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов.
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Анастасия Чинкова