Фото: сайт Кремля
Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны — сектора Газа, что подтверждает военную оккупацию анклава. Об этом сообщил советник президента Палестины министр Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости.
По его словам, Палестина не запрашивала разрешения у Израиля на въезд президента в Газу, так как это часть ее территории, а просто объявила о своих намерениях.
Он также добавил, что палестинское руководство не будет мириться с таким положением дел, хоть и понимают, что сектор Газа действительно оккупирован Израилем.
Читайте также:
Стали известны подробности встречи Путина и президента Палестины
ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем
Демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
«И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно», — пояснил советник.
Он также добавил, что палестинское руководство не будет мириться с таким положением дел, хоть и понимают, что сектор Газа действительно оккупирован Израилем.
«Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН, чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу», — отметил Рияд аль-Малики.Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорилось в сообщении.
Читайте также:
Стали известны подробности встречи Путина и президента Палестины
ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем
Демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
Данил Пономарев